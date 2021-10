Die Handballerinnen vom TV Neerstedt haben mit dem VfL Stade eine schwere Aufgabe vor der Brust. (Symbolbild)

imago images/Oliver Zimmermann

Neerstedt. Die Oberliga-Handballerinnen des TV Neerstedt treten an diesem Samstag zu Hause an. Sie wollen gegen den Meisterschaftsfavoriten VfL Stade punkten.

Vor einer hohen Hürde stehen die Handballerinnen des TV Neerstedt, die an diesem Samstag ab 17 Uhr in eigener Halle im VfL Stade einen der Titelfavoriten in der Oberliga der Frauen empfängt. Die Gastgeberinnen erkämpften sich am Vorwochenen