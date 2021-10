Die Tribünen im Stadion an der Düsternortstraße waren in dieser Saison 2021/22 gut besucht, die Verantwortlichen des SV Atlas Delmenhorst hätten sich allerdings höhere Zuschauerzahlen gewünscht. An diesem Samstag empfangen die Regionalliga-Fußballer des Vereins den HSC Hannover.

Rolf Tobis

Delmenhorst. Die Regionalliga-Fußballer des SV Atlas Delmenhorst empfangen an diesem Samstag den HSC Hannover im Stadion an der Düsternortstraße. Der 1. Vorsitzende, Manfred Engelbart, erklärt, warum Verein und Mannschaft auf viele Fans hoffen.

Der SV Atlas tritt an diesem Samstag zu seinem 15. Spiel in der vierthöchsten Klasse an: Die Delmenhorster Regionalliga-Fußballer treffen ab 16 Uhr im Stadion an Düsternortstraße auf den HSC Hannover. Den Weg dorthin und damit auch zu diese