Delmenhorst. Die Landesliga-Handballer der HSG Delmenhorst II treten auch zum zweiten Spiel der Saison 2021/22 in der heimischen Stadionhalle an. Gegen die TS Woltmershausen soll der erste Sieg her.

Die Landesliga-Handballer der HSG Delmenhorst streben Wiedergutmachung an. Sie sind am zweiten Spieltag der Saison 2021/22 erneut in der Stadionhalle gefordert. An diesem Samstag, 19.30 Uhr, ist dort die TS Woltermershausen zu Gast, gegen d