Zum vierten Mal in Folge blieb de VfL Wildeshausen ohne Sieg und flog unter der Woche auch noch aus dem Bezirkspokal. Am Sonntag soll der Abwärtstrend gestoppt werden.

Rolf Tobis

Wildeshausen. In der dritten Runde des Bezirkspokals hat der VfL Wildeshausen am vergangenen Mittwoch knapp verloren. Am nächsten Sonntag wollen die Wildeshausener ihre Serie von vier sieglosen Spielen in Folge beenden.

Landesligist VfL Wildeshausen musste in der Drittrundenpartie des Bezirkspokals gegen Amasyaspor Lohne eine knappe 0:1-Niederlage hinnehmen. Damit wartet der VfL nun schon seit vier Spielen auf einen Sieg. Zuletzt konnte man Anfang Septembe