Die Schwimmer und Schwimmerinnen des Delmenhorster Schwimmvereins brachen beim Wettkampf in Bremen reihenweise persönliche Rekorde.

Maximilian Lux

Delmenhorst. Bei einem Wettkampf im Bremer Unibad stellten die Schwimmer und Schwimmerinnen des Delmenhorster Schwimmvereins gleich 83 persönliche Rekorde auf – und das bei 118 Starts.

Die „Bestenkämpfe 2021“, ausgetragen vom SV Bremen 1910, fanden am vergangenen Wochenende statt und waren ein echtes Highlight für die Athleten. Zum einen konnten sie seit rund einem Jahr keinen Wettkampf in einem Hallenbad besuchen, zum an