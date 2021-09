Der von Michael Koch (links), Ehrenamtsbeauftragter des Fußballkreises, ausgezeichnete Trainer Daniel Hampe, liegt mit den C-Junioren des VfL Stenum an der Spitze der Bezirksliga,

Klaus Erdmann

Stenum. Die Nachwuchsfußballer des VfL Stenum präsentieren sich in der Saison 2021/22 bisher in Bestform. Im DFB-Pokal sind ehemalige Spielerinnen des VfL Wildeshausen und des TV Jahn Delmenhorst in die zweite Runde eingezogen.

Drei Stenumer Teams auf Platz eins. Ein Beleg für hervorragende Nachwuchsarbeit: Sowohl die A- und B-Jugendlichen des VfL Stenum, die in Landesligen spielen, als auch die C-Junioren, die in der Bezirksliga antreten, belegen in ihren Spielkl