Abteilung Attacke: Der TV Jahn Delmenhorst um Andre Grundmann (Mitte) setzt auf Offensiv-Fußball.

Christoph Kulhoff

Delmenhorst. Die Fußball-Kreisliga Oldenburg-Land/Delmenhorst erlebt eine Häufung von Kantersiegen. So nehmen es der TV Jahn Delmenhorst (beste Offensive) und der FC Huntlosen (schlechteste Defensive) wahr.

Es gibt Fußballspiele, in denen die Akteure auf dem Rasen tagelang spielen könnten – es würde mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kein Tor fallen. In der Fußball-Kreisliga Oldenburg-Land/Delmenhorst ist das derzeit eher aus