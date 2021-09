Marcel Maus (links) ist mit dem TV Jahn Delmenhorst Dritter der Fußball-Kreisliga.

Rolf Tobis

Delmenhorst. Erstmals in 42 Jahren spielen mit dem TV Jahn und dem KSV Hicretspor nur zwei Delmenhorster Vereine in der Fußball-Kreisliga. Sie sind vielleicht die positivsten Überraschungen der bisherigen Saison – und treffen am Dienstag aufeinander.

Die Kreisliga-Meistermannschaft des TV Jahn von 2008/2009 war nicht nur für ihre damaligen Rivalen ein Problem, sie wird langsam auch zum ernsten Ärgernis für die heutige Mannschaft des Delmenhorster Vereins. Denn die spielt gerade glänzend