Die HSG Hude/Falkenburg um Felix Rose startet mit einer schweren Aufgabe in die letzte Saison der Handball-Landesklasse. (Archivfoto)

Rolf Tobis

Landkreis Oldenburg. Die Handball-Landesklassen-Teams der Frauen und Männer aus dem Landkreis Oldenburg starten in die Saison. Es stehen Derbys und schwere Aufgaben an.

Wenn die Handball-Landesklassen in Niedersachsen an diesem Wochenende in die Saison starten, ist es noch gar nicht klar wie der Aufstieg in die Landesliga geregelt ist. Die Landesklassen der Frauen und Männer, so hat es der Handballver