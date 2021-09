Die A-Jugend-Handballer der HSG Delmenhorst bestreiten an diesem Samstag ihr erstes Oberliga-Heimspiel der Saison 2021/22.

Symbolbild: Daniel Niebuhr

Delmenhorst. Die A-Jugend-Handballer der HSG Delmenhorst empfangen Komet Arsten zum ersten Heimspiel der Oberliga-Saison 2021/22. Trainer Dag Rieken erklärt, warum er davon ausgeht, dass diese eine große Herausforderung werden wird.

Dass die A-Jugend-Handballer der HSG Delmenhorst an diesem Samstag, 15 Uhr, Komet Arsten zur Oberliga- Heimpremiere 2021/22 in der Stadionhalle empfangen, verdanken sie ihren Vorgängern, die am 8. März 2020 einen Sieg bei der HSG Schau