Spielte in der Saison 2018/19 für den BSV Rehden in der Regionalliga: Rico Sygo. An diesem Freitag tritt er dort als Torwart des SV Atlas Delmenhorst (hier im Landespokalspiel gegen den VfL Osnabrück) an.

Rolf Tobis

Delmenhorst. Der Fußball-Regionalligist SV Atlas Delmenhorst tritt an diesem Freitag beim BSV Rehden an. Dort setzt er auch auf den großen Mannschaftsgeist, der Vorstandsmitglied Stefan Keller sogar ins Schwärmen bringt.

Seit Sonntag, 19. September, sind also nur noch drei Fußball-Regionalligisten in Deutschland in der laufenden Saison 2021/22 unbesiegt. Stefan Keller, im erweiterten Vorstand des SV Atlas Delmenhorst in Doppelfunktion für Marketing und Vert