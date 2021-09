Leichtathleten kämpfen in Delmenhorst um Titel

Der Leichtathletik-Kreis Delme-Hunte richtet in Delmenhorst unter anderem die Regionsmeisterschaften im Langstreckenlauf aus.

Symbolbild: Rolf Tobis

Delmenhorst. Der Leichtathletik-Kreis Delme-Hunte richtet in Delmenhorst Jugend-Regionsmeisterschaften im Mehrkampf und im Langstreckenlauf aus.

Im Stadion an der Düsternortstraße in Delmenhorst werden an diesem Samstag ab 11 Uhr die Meisterschaften Mehrkampf und Langstreckenlauf der Region Oldenburg für Jugendliche der Altersklassen U16 und U14 sowie der Regionsbestenkämpfe für Kin