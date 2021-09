Tischtennis-Teams treten in Ober-, Verbands- und Landesliga an

Eröffnen die Oberliga-Saison 2021/22 mit einem Heimspiel: die Tischtennisspieler des TV Hude I um Sören Dreier.

Rolf Tobis

Hude. Die drei Leistungsteams aus der Tischtennis-Abteilung des TV Hude treten an diesem Wochenende zu, auch in der Halle Hohelucht, zu Punktspielen an. Der TVH III schreibt sogar Clubgeschichte.

Spannendes Wochenende für die Leistungsmannschaften der Tischtennis-Abteilung des TV Hude: An diesem Samstag, 25. September, feiert das Oberliga-Team in der heimischen Hohelucht-Halle ab 11.30 Uhr ihre Saisonpremiere 2021/22. Später, ab 16.