Bei den bisherigen Auswärtsspielen des SV Atlas Delmenhorst galt – wie hier bei Hannover 96 II – die 3G-Regel. Der BSV Rehden setzt gegen Atlas die 2G-Regel ein.

Rolf Tobis

Rehden/Delmenhorst. Zum ersten Mal gilt bei einem Regionalliga-Spiel des SV Atlas Delmenhorst die 2G-Regel. Beim BSV Rehden dürfen nur Geimpfte und Genesene ins Stadion.

Der SV Atlas Delmenhorst tritt in der Fußball-Regionalliga am Freitagabend ab 19 Uhr beim BSV Rehden an – es wird die erste Delmenhorster Partie, bei der die 2G-Regel greift. Wie Atlas mitteilt, erhalten nur Geimpfte und Genesene Zutri