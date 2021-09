Das Badmintonteam des Delmenhorster FC um Mannschaftsführer Frank Eilers startet in Seevetal in die neue Saison.

Rolf Tobis

Delmenhorst. Badminton-Landesligist Delmenhorster FC startet in Seevetal mit Spielen gegen BC 82 Osnabrück und SG Maschen/Lüneburg II in die Spielzeit 2021/22. Ein Turnier in Bremen bescherte den Delmenhorstern schon Wettkampfpraxis.

Auch die Badmintonspieler des Delmenhorster Federball-Clubs (DFC) melden sich zurück. In der Landesliga Nord, der acht Konkurrenten angehören, trifft die erste Vertretung des Vereins am Sonntag in der Halle des Sportzentrums Seevetal auf de