Die Landesliga-Footballer der Delmenhorst Bulldogs sind, wie hier im ersten Spiel gegen die Oldenburg Knights II, bisher ein Publikumsmagnet.

Rolf Tobis

Delmenhorst. 650 Zuschauer in zwei Heimspielen: Warum die Landesliga-Footballer der Bulldogs Delmenhorst auch langfristig das Zeug zum Fanmagneten haben.

"The Hype is real" – englischsprachige Sportkommentatoren brüllen diesen Satz ungläubig ins Mikrofon, wenn sich aufstrebende Neulinge auf dem Feld oder Trends in kurzer Zeit eindrucksvoll bewähren. Im Delmenhorster Stadtsüden darf der Satz