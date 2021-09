Ritt während des Turniers "ihres" Vereins in die Platzierung einer Dressurprüfung Klasse A: Ronja Karrasch (RV Grüppenbühren) mit Sam's high colour.

Katrin Brandes

Grüppenbühren. Der Reiterverein Grüppenbühren hat sein Dressurturnier 2021 ausgerichtet. Dieser bereitet sich bereits auf seine Veranstaltung für Springreiter vor.

Der Reiterverein Grüppenbühren kann auf ein entspanntes Dressurturnier 2021 zurückblicken. An zwei Tagen verzeichnete er rund 140 Starts in elf Prüfungen von der Führzügelklasse bis hin zur Klasse L am Hedenkamp. Den Fokus hatte der RVG die