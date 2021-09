Die Bezirksliga-Fußballerinnen des VfL Wildeshausen trennten sich von der FSG Gehlenberg-Neuvrees mit einem 1:1 und streben einen Verjüngungsprozess an.

Daniel Niebuhr

Delmenhorst. Die Bezirksliga-Fußballerinnen des VfL Wildeshausen punkten erstmals – durch das Tor einer 15-Jährigen. Auch der TV Jahn Delmenhorst II ist zufrieden.

Der erste Punkt ist schon einmal sicher. Die 15-jährige Leni Gutsche hat den Fußballerinnen des VfL Wildeshausen in der Bezirksliga gegen die FSG Gehlenberg-Neuvrees/Hilkenbrook/Rastdorf am zweiten Spieltag mit ihrem Ausgleich in der 72. M