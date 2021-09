Trainer Maurice Kulawiak feierte mit dem VfL Stenum II den ersten Sieg in der Fußball-Kreisliga.

Rolf Tobis

Stenum. Der VfL Stenum II nimmt für den Verein eine Schlüsselrolle ein, war in der Fußball-Kreisliga aber lange Letzter – bis zum Spiel gegen den unbesiegten TV Munderloh.

Erste Siege kommen eigentlich niemals ungelegen, manchmal kommen sie aber ziemlich überraschend. Was dem VfL Stenum II am Freitagabend gelungen ist, gehört allerdings schon fast in die Kategorie sensationell: Die einzige Mannschaft, die in