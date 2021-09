War nach Dressur der Vielseitigkeitsprüfung des CHIO 2021 in Aachen zufrieden: Sandra Auffarth. Die Vielseitigkeitsreiterin des RV Ganderkesee startet dort mit dem erst achtjährigen Roosveel.

Lars Pingel

Aachen. Sandra Auffarth, Reiterin des RV Ganderkesee, startet mit dem erst achtjährigen Roosveel in der Vielseitigkeitsprüfung des CHIO 2021 in Aachen, die an diesem Samstag entschieden wird.

Roosveel soll erste Erfahrungen auf der ganz großen Bühne des Pferdesports sammeln. Sandra Auffarth ist am Freitag mit dem erst achtjährigen Wallach in die Vielseitigkeitsprüfung des CHIO 2021 in Aachen gestartet. Dort gelang den beiden im