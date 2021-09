Saisonstart in fremder Halle: Die Handballer der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg um Nico Hennemann gastieren beim Elsflether TB II.

Rolf Tobis

Bookholzberg. Die Landesliga-Handballer der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg eröffnen die Saison 2021/22 mit einem Auswärtsspiel. Sie treten beim Aufsteiger Elsflether TB II an.

Mit breiter Brust geht die HSG Grüppenbühren/Bookholzberg in die Saison 2021 in der Nord-West-Staffel der Handball-Landesliga der Männer. „Die Jungs sind heiß auf die kommenden Spiele, die gute Vorbereitung will man jetzt auch in die W