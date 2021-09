HSG Delmenhorst II startet mit Personalsorgen in die Spielzeit

Die HSG Delmenhorst II startet mit einem Heimspiel gegen die HSG Bützfleth/Drochtersen in die Landesliga-Saison.

Symbolbild: imago images/Hansjürgen Britsch

Delmenhorst. Die Landesliga-Handballer der HSG Delmenhorst II empfangen die HSG Bützfleth/Drochtersen. Drei A-Jugendliche helfen im HSG-Team aus.

Große Personalsorgen hat die HSG Delmenhorst II vor ihrem ersten Punktspiel 2021/22 in der Nordstaffel der Handball-Landesliga der Männer. Sie empfängt an diesem Samstag, 19.30 Uhr, die HSG Bützfleth/Drochtersen in der Stadionhalle.Drei A-J