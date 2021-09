Treten an diesem Mittwoch beim FC Oberneuland an: die Regionalliga-Fußballer des SV Atlas Delmenhorst um Cerruti Siya (links).

Delmenhorst. Die Regionalliga-Fußballer des SV Atlas Delmenhorst müssen an diesem Mittwoch beim FC Oberneuland eine schwere Aufgabe lösen. Ob sie am Sonntag den VfB Oldenburg empfangen werden, stand am Dienstag weiterhin nicht fest.

Es sind, gerade mit Blick auf den ersten Teil einer Englischen Woche, gute Nachrichten, die Key Riebau vor der Partie beim FC Oberneuland an diesem Mittwoch verkündet. „Vor dem Abschlusstraining gibt es keine neuen Ausfälle“, sagt der