Duell zweier Torschützen: Ahmad Diab vom KSV Hicretspor (Mitte) und Marc Pleus vom VfL Stenum II.

Rolf Tobis

Wildeshausen. Die zweiten Mannschaften des VfL Wildeshausen, des FC Hude und des VfL Stenum sind schwach in die Fußball-Kreisliga gestartet. In Stenum könnte es bald Konsequenzen geben.

Georg Zimmermann stand am Sonntag wieder auf dem Platz und schaute sich die Zukunft an. Der Trainer des Fußball-Kreisligisten VfL Wildeshausen II war Zaungast bei der A-Jugend des Vereins, in der es „viele vielversprechende Talente gibt“, w