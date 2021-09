Bei der Deutschen Jugendmeisterschaft im Einsatz: Dressurreiterin Antonia Busch-Kuffner vom RV Ganderkeesee, hier auf Reitland's Obama. (Archivfoto)

Nico Nadig

Landkreis Oldenburg. Der RV Ganderkesee und der RC Hude sind mit Reitern bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in Darmstadt vertreten. Sie gehen in der Dressur und im Springreiten an den Start.

Die Dressurreiterinnen Nina Sue Neumann und Antonia Busch-Kuffner, die für den RV Ganderkesee starten, und Moritz Baum, Springreiter des RC Hude, starten bei den Deutschen Jugendmeisterschaften. Sie Wettkämpfe werden seit Donnerstag ausgetr