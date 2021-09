Die Fußballerinnen des TV Jahn Delmenhorst (schwarze Trikots, im Testspiel gegen Werder Bremen) treten bei ihrem Regionalliga-Konkurrenten VfL Jesteburg an.

Rolf Tobis

Delmenhorst. Die Regionalliga-Fußballerinnen des TV Jahn Delmenhorst sind an diesem Sonntag auswärts gefordert. Ihre Gastgeberinnen sind noch unbesiegt.

Die Fußballerinnen des TV Jahn Delmenhorst, die am 29. August mit einem 1:6 bei Holstein Kiel in die Regionalliga-Saison 2021/22 gestartet und die am vergangenen Wochenende spielfrei waren, treten an diesem Sonntag ab 14 Uhr beim