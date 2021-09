Gastieren beim VfL Jesteburg: die Fußballerinnen des TV Jahn Delmenhorst um Julia Hechtenberg (links).

Rolf Tobis

Delmenhorst. In der Fußball-Regionalliga der Frauen gab es an den ersten Spieltagen unerwartete Ergebnisse. Auch der VfL Jesteburg, an diesem Sonntag Gastgeber des TV Jahn Delmenhorst, ließ schon aufhorchen.

„Die Liga spielt verrückt“, stellt Jörg Beese fest. Der Chefcoach der Fußballerinnen des TV Jahn bezieht diese Aussage auf den bisherigen Saisonverlauf in der Regionalliga Nord. Die Erkenntnis besitzt er nicht exklusiv. „Es gab einige überr