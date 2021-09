Leichtathleten der LGG Ganderkesee präsentieren sich in guter Form

Die für die LGG Ganderkesee startende Anke Iben stieß die Kugel beim 2. Abendsportfest in Oldenburg 9,19 Meter weit.

Rolf Tobis

Ganderkesee. Leichtathleten der LGG Ganderkesee haben an mehreren Wettkämpfen teilgenommen. Sie freuten sich über gute Leistungen.

Sportlerinnen und Sportler der Leichtathletik-Gemeinschaft der Gemeinde (LGG) Ganderkesee haben sich an verschiedenen Wettkämpfen beteiligt. Sie zeigten gute Auftritte. So sammelte Diana Garde, die an diesem Wochenende mit ihrem Mann Ulrich