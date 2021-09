Kassierten eine unglückliche Heimniederlage: die Bezirksliga-Fußballer des VfL Stenum um Jan-Luca Rustler (am Ball). Sie unterlagen dem VfL Oldenburg II um Nils Lameyer (links) und Damian Sander mit 0:2 (0:1).

Lars Pingel

Stenum. Die Bezirksliga-Fußballer des VfL Stenum haben ihr Heimspiel gegen den VfL Oldenburg II unglücklich verloren. Zu allem Überfluss hatten sie Verletzungspech.

Am Ende einer Fußballpartie entscheiden zwei Zahlen. Sie verraten allerdings nicht immer, wie die 90 Minuten plus Nachspiel zuvor verlaufen waren. Ein Beispiel dafür verfolgten am Sonntag etwa 100 Zuschauer auf dem Hauptplatz der Anlage am