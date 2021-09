Ben Tönjes und Philipp Voigt feiern in Dingstede Heimsiege

Der Golfclub Oldenburger Land hat zwei Turniere für Jugendliche ausgerichtet.

Symbolbild: imago images/Winfried Rothermel

Dingstede. 36 Kinder und Jugendliche haben an zwei Turnieren teilgenommen, die der Golfclub Dingstede auf seiner Anlage ausgerichtet hat.

Der Golfclub Oldenburger Land hat auf seiner Anlage in Dingstede zwei Turniere für Kinder und Jugendliche ausgerichtet. Femke Enie Stelljes aus dem GC Syke und Ben Tönjes aus dem GC Oldenburger Land siegten in der Konkurrenz, in der 18 Löc