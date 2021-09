Bulldogs freuen sich auf Football-Premiere in Delmenhorst

Coach Tyrus Morgan (links) und die Delmenhorst Bulldogs stehen vor ihrer Landesliga-Premiere.

Delmenhorst. Fast drei Jahre nach ihrer Gründung stehen die Delmenhorst Bulldogs vor ihrem ersten Spiel in der Football-Landesliga. Sie hoffen am Sonntag auf eine große Kulisse.

Am Sonntag werden die Bulldoggen nun also von der Leine gelassen, die Fragezeichen schweben allerdings immer noch über ihren Helmen – wie seit fast drei Jahren schon. Können sie mithalten? Wie viele werden ihnen dabei zusehen? Und bricht in