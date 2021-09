Ümit Yildiz (Mitte) traf für Rot-Weiß Hürriyet am Sonntag beim 2:1-Sieg gegen den TV Jahn Delmenhorst III um Daniel Voss (links) und Paul Leis.

Rolf Tobis

Delmenhorst. Die Fußballer von Rot-Weiß Hürriyet Delmenhorst genießen nach der Rettung ihrer letzten Mannschaft die Leichtigkeit des Kreisklassen-Daseins.

Der Amateurfußball ist zurück, was man auf dem Delmenhorster Stadiongelände vielleicht besser erleben kann als irgendwo sonst in der Stadt. Fünf Vereine teilen sich die Anlage, entsprechend wuselig war es dann auch am Sonntagmittag. Drei Kr