HSG Delmenhorst will gegen starke Gegner wichtige Erkenntnisse sammeln

Wird an diesem Freitag erneut versuchen, Lukas Oltmanns, Torwart des TV Neerstedt, zu überwinden: Mario Reiser, Linksaußen der HSG Delmenhorst. Beide Mannschaften treten in der Stadionhalle im Turnier um den Toyota-Engelbart-Cup an, dessen Sieger am Samstag feststehen wird.

Rolf Tobis

Delmenhorst. Sechs Teams treten in dem zweitägigen Handball-Turnier um den Toyota-Engelbart-Cup in der Stadionhalle an. Für seine Spieler sei es eine Standortbestimmung, sagt Jörg Rademacher, Trainer der gastgebenden HSG Delmenhorst.

Mit dem Turnier um den „Toyota-Engelbart-Cup 2021“, das an diesem Freitag und Samstag in der Halle am Stadion ausgetragen wird, erlebt die Vorbereitungsphase der Oberliga-Handballer der HSG Delmenhorst auf die Saison 2021/22 ihren Höhepunkt