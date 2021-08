Andrea Haake, Spielertrainer der Landesliga-Handballer der TS Hoykenkamp, freut sich auf ein Vorbereitungsturnier in der heimischen Halle Heide.

Rolf Tobis

Hoykenkamp. Die Landesliga-Handballer der TS Hoykenkamp richten ein Vorbereitungsturnier für die Saison 2021/22 aus. Zuletzt gewannen sie zwei Testspiele.

Die Bauarbeiten an der neuen Sporthalle der TS Hoykenkamp gehen zügig voran – vor kurzem feierte man Richtfest – , die Bauarbeiten am Kader der Handball-Mannschaft sind aber schon etwas weiter fortgeschritten. Das Team von Spielertrainer An