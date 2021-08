Die beiden Erstplatzierten in der Kreismeisterschaft Springen der Klasse M: Svenja Hempel (RC Hude, links) mit Coockie und Lea Oetken (RV Ganderkesee) mit Mowgli.

Katrin Brandes

Hohenböken. Der RV Höhenböken hat sein Spring- und Dressurturnier 2021 ausgetragen. Es war die letzte Station der Kreismeisterschaften des Reitverbands Delmenhorst.

Die Kreismeister 2021 des Reiterverbands Delmenhorst stehen fest: Im finalen Turnier in Hohenböken wurden am Wochenende die letzten Punkte der Titelkämpfe vergeben und anschließend die Sieger in den verschiedenen Disziplinen ausgezeichnet.