Die B-Junioren des VfL Stenum (rote Trikots) treten im Bezirkspokal beim FC Rastede an.

Rolf Tobis

Stenum. Die drei Fußball-Landesligateams des VfL Stenum und JFV Delmenhorst bestreiten in der ersten Runde des Jugend-Bezirkspokals 2021/22 Auswärtsbegegnungen. Die ersten Punktspiele stehen am 4. September im Terminkalender.

In den nächsten Tagen bestreiten die drei Fußball-Jugendmannschaften, die den Kreis Oldenburg-Land/Delmenhorst in Landesligen vertreten, ihr ersten Pflichtspiele der Saison 2021/22. An diesem Mittwoch befinden sich die A- und B-Junioren des