Mattia Trianni vom SV Atlas Delmenhorst Fußball geht zuversichtlich ins Pokalduell.

Rolf Tobis

Delmenhorst. Fußball-Regionalligist SV Atlas Delmenhorst will gegen den VfL Osnabrück eine Pokal-Party mit seinen Fans feiern – und lauert auf die Sensation.

Mit gutem Beispiel voranzugehen, ist nicht immer ganz angenehm, wie man am Chef des SV Atlas am Samstag sehr gut sehen konnte. An einem nassen Nachmittag saß Manfred Engelbart 90 Minuten lang auf der unüberdachten Zusatztribüne im Stadion i