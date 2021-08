Den ersten Reifetest hat der SV Atlas Delmenhorst durchaus bestanden: Das Team von Philipp Eggersglüß (Mitte) und Kristian Taag (rechts) kann nach dem 1:1 bei Hannover 96 II um Kevin Kalinowski etwas entspannter ins Heim-Debüt gehen.

Rolf Tobis

Delmenhorst. Fußball-Regionalligist SV Atlas Delmenhorst sprüht vor Vorfreude auf das Heimspiel gegen den VfV Hildesheim vor viel Publikum.

Am 21. Februar 1998 war es ungewöhnlich warm in Delmenhorst, was einerseits schön war für den SV Atlas – andererseits aber auch nicht. An diesem Tag spielte der Fußball-Regionalligist gegen Hannover 96, was rund 2000 Zuschauer ins Stadion a