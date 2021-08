TV Jahn Delmenhorst möchte schnell in den Club der Dreißiger

Für die Regionalliga-Damen des TV Jahn Delmenhorst um Olivia Kulla (links, im Testspiel gegen Werder Bremen) beginnt am Sonntag in Kiel die Saison 2021/22.

Rolf Tobis

Delmenhorst. Jörg Beese hat seinen Spielerinnen des TV Jahn Delmenhorst in der Fußball-Regionalliga Nord vor dem Saisonbeginn eine klare Zielmarke gesetzt. Am Sonntag reist die Mannschaft zum Auftakt an die Ostsee.

Jörg Beese hat ein Urlaubsproblem. Gewiss, dort, wo seine Regionalliga-Damen des TV Jahn am Sonntag hinfahren, lässt es sich sicher auch gut Urlaub machen. Es geht an die Ostseeküste. Allerdings nicht zur Hafenrundfahrt oder zum Burgen baue