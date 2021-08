Hat gute Chancen auf einen Kreismeister-Titel in Hohenböken: Svenja Hempel vom RC Hude, hier auf Cookie beim Reitturnier in Hude vor zwei Wochen.

Rolf Tobis

Ganderkesee. Am Wochenende entscheidet sich beim Reitverein Hohenböken, wer die diesjährigen Kreismeistertitel mit nach Hause nehmen darf. In insgesamt 24 Spring- und Dressurprüfungen werden Schleifen und Platzierungen gesammelt.

Der Reitverein Hohenböken lädt am Wochenende zum Reitturnier auf seine Anlage am Reiterweg 1 ein. Schon am Freitag stellen sich ab 10 Uhr die Nachwuchspferde den Wertungsrichtern, bevor dann am Samstag und Sonntag nach drei bisherigen Wertu