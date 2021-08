TuS Heidkrug macht Fehlstart in Oldenburg perfekt

Nach zwei Spielen noch punktlos: Selim Karaca, Trainer des Fußball-Bezirksligisten TuS Heidkrug.

Rolf Tobis

Oldenburg. Innerhalb weniger Minuten verspielte der TuS Heidkrug beim VfL Oldenburg II eine 1:0-Führung. Individuelle Fehler und mangelhafte Körpersprache führten letztlich zur zweiten Niederlage im zweiten Saisonspiel.

Fußball-Bezirksligist TuS Heidkrug steht nach den ersten beiden Saisonspielen bereits dort, wo niemand stehen will: am Tabellenende. Nach der 0:5-Auftaktniederlage gegen den SV Tur Abdin unterlag der TuS auch am Freitag beim VfL Oldenburg I