SV Atlas Delmenhorst stellt in Hannover Konkurrenzfähigkeit unter Beweis

Auf dem Vormarsch: Atlas-Stürmer Marek Janssen enteilt Hannovers Tim Walbrecht.

Rolf Tobis

Hannover/Delmenhorst. Der SV Atlas Delmenhorst hat einen soliden Saisonstart hingelegt. Bei der U23 von Hannover 96 holte der SVA einen Punkt. Das Spiel nahm jedoch ein unsportliches Ende.

Auf einen Sieg in der Regionalliga Nord müssen die Fußballer des SV Atlas Delmenhorst zwar weiterhin warten, der Auftakt in die zweite Saison in der Süd-Gruppe verlief jedoch schon mal besser als im vorherigen Jahr: Mit einem 1:1(0:0)-Unent