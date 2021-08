Der SV Atlas Delmenhorst darf sich auf vierstellige Zuschauerzahlen in den kommenden Partien freuen.

Daniel Niebuhr

Delmenhorst. Fußball-Regionalligist SV Atlas Delmenhorst darf sich auf viele Fans bei den kommenden Heimspielen gegen den VfV Hildesheim und den VfL Osnabrück freuen.

Am Freitagabend hat der SV Atlas Delmenhorst gezeigt, dass er es ernst meint mit der Konkurrenzfähigkeit in der Fußball-Regionalliga. Bei Hannover 96 II erkämpften sich die Delmenhorster ein 1:1 – in einer heißen und intensiven Pa