SV Atlas Delmenhorst II will verrückte Serie ausbauen – mit Marvin Osei

Marvin Osei (links) ist zurück beim SV Atlas Delmenhorst und spielt für die zweite Mannschaft in der Fußball-Bezirksliga.

Rolf Tobis

Delmenhorst. Stürmer Marvin Osei kehrt zum SV Atlas Delmenhorst zurück und spielt dort nun in der zweiten Mannschaft. Er könnte schon gegen GVO Oldenburg für den Fußball-Bezirksligisten auflaufen.

Seit zwei Jahren, zehn Monaten und zehn Tagen hat der SV Atlas II kein Punktspiel mehr verloren, am Samstag ist die Serie allerdings in erheblicher Gefahr. Der Fußball-Bezirksligist erwartet ab 14 Uhr im Stadion an der Düsternortstraße mit