Der TV Brettorf geht in die heiße Phase der Vorbereitung

Nur noch wenige Tage bis zur Deutschen Meisterschaft: TVB-Vorsitzender Helmut Koletzek (2. von links) informierte mit einigen Event-Sponsoren über den Stand der Vorbereitungen.

TVB/Sönke Spille

Dötlingen. Der Ticketverkauf für die Faustball-DM in Brettorf am 28./29. August musste schon nach kurzer Zeit wieder gestoppt werden. Für alle, die draußen bleiben müssen, soll es einen Livestream im Internet geben.

Noch eine Woche, dann gilt auf der Anlage des TV Brettorf am Bareler Weg wieder das Faustrecht: Am 28. und 29. August richtet der Verein zum zweiten Mal in seiner Geschichte die Deutsche Meisterschaft im Faustball aus. Die Planungen befinde