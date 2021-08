Umfangreiche Spring- und Dressurprüfungen am Wochenende in Ganderkesee

Geht am Wochenende an den Start: Nina-Carlotta Meiners vom gastgebenden RV Ganderkesee, hier beim M**Springen in Hude auf Curt M 2.

Rolf Tobis

Ganderkesee. Von Freitag bis Sonntag stehen am Donnermoor über 25 Reitprüfungen auf dem Programm. 850 Pferde warten auf ihren Einsatz. Die Reiter können beim RV Ganderkesee wichtige Punkte sammeln.

Es ist zwar nicht Pfingsten, doch am Donnermoor geht es am Wochenende endlich wieder um Schleifen und Platzierungen im Springen und in der Dressur. Das traditionelle Pfingstturnier war erneut den Corona-Verordnungen zum Opfer gefallen. Doch