SV Atlas Delmenhorst darf auf "Heimspiel" in Hannover hoffen

So war es 2019: Der SV Atlas Delmenhorst gewann im Eilenriedestadion von Hannover gegen den TuS Bersenbrück den Niedersachsenpokal – vor mehr als 1000 Delmenhorster Fans. Am Freitag dürfen an gleicher Stelle insgesamt 400 Zuschauer dabei sein.

Rolf Tobis

Delmenhorst. Zum ersten Mal darf der SV Atlas Delmenhorst in der Fußball-Regionalliga auswärts von Fans im Stadion unterstützt werden. Bei Hannover 96 II sind am Freitag insgesamt 400 Zuschauer erlaubt.

Als Delmenhorster Fußballfans zum bisher letzten Mal die Eilenriede in Hannover unsicher gemacht haben, wurde es ein langer Abend, an dem einiges an Getränken floss, eine Menge gesungen wurde und der Niedersachsenpokal zu Bruch ging. Den ha