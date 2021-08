Spielertrainer Tim Albrecht ist mit dem Ahlhorner SV aus der Faustball-Bundesliga abgestiegen.

Rolf Tobis

Ahlhorn. Die Faustballer des Ahlhorner SV gehören zu den erfolgreichsten Teams in Deutschland – nach 20 Jahren sind sie nun jedoch aus der Bundesliga abgestiegen.

Die nostalgische Ader der Faustballer ist durchaus gut belegt; kaum eine andere Sportart schaut derart gern in seine Geschichte zurück, in der es national wie international so viele Erfolge gegeben hat. Deshalb hatte man bei der Deutschen F