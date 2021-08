Mit einem Überraschungsgeschenk wurde Hildburg Kolata (Mitte) von Turn-Abteilungsleiterin Waltraut Stamerjohanns (links) und Birgit Stamerjohanns für ihre 40-jährige Übungsleiter-Tätigkeit bei der TS Hoykenkamp geehrt.

Richard Schmid

Hoykenkamp. Als Übungsleiterin feiert Hildburg Kolata ihr 40-Jähriges bei der TS Hoykenkamp – praktisch zeitgleich mit der Halle in Heide. Nun will die 73-jährige Turnerin langsam etwas kürzer treten.

Vor ziemlich genau 40 Jahren war die Freude der Handballer der TS Hoykenkamp groß. Die neue Sporthalle in Heide wurde am 1. August 1981 eingeweiht und sollte ihnen ausschließlich zur Verfügung stehen – so wollte es der Vorstand. Er hatte d