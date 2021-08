Sah gegen Bümmerstede ein unglückliches Spiel seines Teams: Hudes Coach Nikolai Klein.

Lars Pingel

Hude. Zur Halbzeit lag der FC Hude im Auftaktspiel gegen BW Bümmerstede noch vorne, nach der Pause stellte sich das Team von Trainer Nikolai Klein aber zu ungeschickt an.

Unglücklicher Saisonstart für die Bezirksliga-Fußballer des FC Hude: Das Team von Coach Nikolai Klein unterlag am Sonntagnachmittag mit 2:3 (2:1) gegen BW Bümmerstede. Der Siegtreffer für die Bümmersteder fiel erst in der 83. Minute, als C